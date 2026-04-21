Civil Services Day : केंद्र में राजस्थान कैडर के IAS की धूम, इन अफसरों के पास है 4 मंत्रालय की कमान

सिविल सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पहले बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की याद में मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने मेटकाफ हाउस, दिल्ली में नव-नियुक्त आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने उन्हें 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' (भारत का इस्पाती ढांचा) कहा था और लोक सेवा, निष्ठा तथा अखंडता की शपथ दिलाई थी।इस दिन देशभर में सिविल सेवकों के योगदान को सम्मानित किया जाता है।