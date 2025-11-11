Rajasthan : मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अफसरों को चेताया, मोबाइल पर आपके मैसेज इधर-उधर पहुंच रहे हैं, सतर्क रहें

सुधांश पंत। फाइल फोटो पत्रिका
Sudhansh Pant Warned Officer : राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को चेताया कि मोबाइल पर आपके मैसेज इधर-उधर पहुंच रहे हैं, सतर्क रहकर कार्य करें। उन्होंने आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने यह भी कहा कि आमजन की समय पर सुनवाई कर उनके परिवाद और समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज (सीओएस) की बैठक में विकास कार्यों, बजट घोषणाओं और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि आमजन से सीधे जुड़े विभागों के सचिवों और अन्य अधिकारियों को जनसुनवाई के निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवाद एवं शिकायतों के निस्तारण कार्य की नियमित निगरानी करने को कहा।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि राज्य की बजट घोषणाओं में शामिल 39 नीतियों में से 15 नीतियां तथा 14 कानूनों में से 8 अब भी लंबित हैं। संबंधित विभागों को वित्त, कार्मिक एवं विधि विभाग के साथ समन्वय कर नीतियों और अधिनियमों के लंबित कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए।
सीएस ने यह भी कहा कि राजकाज पोर्टल पर औसत निस्तारण समय घटाने के लिए पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से डिस्पोज विकल्प में न रखें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग