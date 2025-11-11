Rajasthan : मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अफसरों को चेताया, मोबाइल पर आपके मैसेज इधर-उधर पहुंच रहे हैं, सतर्क रहें

Sudhansh Pant Warned Officer : राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को चेताया कि मोबाइल पर आपके मैसेज इधर-उधर पहुंच रहे हैं, सतर्क रहकर कार्य करें। उन्होंने आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए।