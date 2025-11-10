रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार एक्सप्रेस व बाड़मेर-यशवंतपुर एक्सप्रेस में किया गया बड़ा बदलाव

फाइल फोटो पत्रिका
Railways Big Decision : उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर स्टेशन से संचालित दो प्रमुख ट्रेनों में बड़ा परिवर्तन किया है। जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलवे के आधुनिकीकरण अभियान के तहत अब बाड़मेर-जमूतवी शालीमार एक्सप्रेस को एलएचबी रैक से चलाया जाएगा। बाड़मेर-यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस का संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाएगा।
मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि यह परिवर्तन ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेल संचालन अधिक सुगम होगा। एलएचबी कोच अधिक सुरक्षित, टिकाऊ, उच्च गति के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन संचालित होने से ईंधन की बचत, ध्वनि प्रदूषण में कमी के साथ ही यात्रा की गति में सुधार होगा।
ट्रेन संख्या 14806 बाड़मेर-यशवंतपुर साप्ताहिक एसी एक्सप्रेस 13 नवंबर से डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी। यह ट्रेन बाड़मेर से हुबली तक इलेक्ट्रिक इंजन, हुबली से यशवंतपुर तक डीजल इंजन से संचालित होगी।
वहीं ट्रेन संख्या 14661/14662 बाड़मेर-जम्मूतवी-बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस 15 जनवरी से पारंपरिक आईसीएफ कोचों की जगह अत्याधुनिक एलएचबी रैक से संचालित होगी।
