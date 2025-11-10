रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार एक्सप्रेस व बाड़मेर-यशवंतपुर एक्सप्रेस में किया गया बड़ा बदलाव

मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि यह परिवर्तन ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेल संचालन अधिक सुगम होगा। एलएचबी कोच अधिक सुरक्षित, टिकाऊ, उच्च गति के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन संचालित होने से ईंधन की बचत, ध्वनि प्रदूषण में कमी के साथ ही यात्रा की गति में सुधार होगा।