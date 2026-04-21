JDA के 2 नए प्रोजेक्ट, जयपुर में 13600 वर्ग मीटर में बनेगा ‘स्पोर्ट्स एरिना’, ‘वाइब सेंटर’ से एक ही जगह पर मिलेगी ये खास सुविधाएं

JDA फाइल फोटो: पत्रिका
JDA New Project For Jaipur Development: जयपुर शहर में पहली बार दो बड़े नवाचार होने जा रहे हैं, जो लोगों की लाइफस्टाइल, फिटनेस और सोशल लाइफ तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। जेडीए अब पुराने और बदहाल कम्युनिटी सेंटर्स को वाइब सेंटर' यानी रौनक और गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करेगा। वहीं द्रव्यवती नदी किनारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स एरिना भी तैयार किया जाएगा।
बदहाल पड़े जेडीए के कम्युनिटी सेंटर का अब रंग-रूप बदलने वाला है। ये अब वाइब सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत विद्याधर नगर सेक्टर दो स्थित कम्युनिटी सेंटर से होगी। इसके डिजाइन को जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने स्वीकृति दे दी है।
बेसमेंटः पार्किंग, यूटिलिटी, मेंटिनेंस रूम
ग्राउंड फ्लोरः ओपन पार्किंग एरिया, ईवेंट और फंक्शन के लिए मल्टीपर्पज हॉल, टू बेडरूम, ओपन एयर थिएटर और रसोई के साथ कैफे
फर्स्ट फ्लोरः रेस्टोरेंट, शॉप और छोटे व्यापार के लिए रेंटल स्पेस
सेकंड फ्लोरः लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी की सुविधा, कॉन्फ्रेंस रूम, कॉ-वर्किंग स्पेस
थर्ड फ्लोरः इंडोर फिटनेस एरिया, योगा एंड वेलनेस स्पेस और इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी
मालवीय नगर-बी और डी ब्लॉक त्रिवेणी नगर आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर
हल्दीघाटी मार्ग से गुजरने वाली द्रव्यवती नदी किनारे इसे विकसित किया जाएगा । मई में काम शुरू होने की संभावना है । जेडीए की ओर से इसके विकसित करने के लिए आठ करोड़ रुपए की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है । 13600 वर्ग मीटर में इसे विकसित किया जा रहा है ।
कम्युनिटी सेंटर को हैपनिंग प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना है । आस-पास की कॉलोनियों में सर्वे के आधार पर उनको अपग्रेड किया जा रहा है वहीं नदी किनारे पड़ी जमीन पर खेल मैदान विकसित करने की शुरुआत की जा रही है । अन्य जगहों पर भी इन्हें विकसित किया जाएगा ।
सिद्धार्थ महाजन, जेडीसी
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