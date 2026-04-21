JDA के 2 नए प्रोजेक्ट, जयपुर में 13600 वर्ग मीटर में बनेगा ‘स्पोर्ट्स एरिना’, ‘वाइब सेंटर’ से एक ही जगह पर मिलेगी ये खास सुविधाएं

JDA New Project For Jaipur Development: जयपुर शहर में पहली बार दो बड़े नवाचार होने जा रहे हैं, जो लोगों की लाइफस्टाइल, फिटनेस और सोशल लाइफ तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। जेडीए अब पुराने और बदहाल कम्युनिटी सेंटर्स को वाइब सेंटर' यानी रौनक और गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करेगा। वहीं द्रव्यवती नदी किनारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स एरिना भी तैयार किया जाएगा।