राजस्थान के मजदूरों की शिकायत पर BJP विधायक के पति के खिलाफ FIR

विधायक पति दिलीप कुमार ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि राजस्थान से आए मजदूरों ने होटल में ठीक तरीके से टाइल्स नहीं लगाई। जिसके चलते करीब 3 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। जब होटल के सुपरवाइजर ने ठेकेदार और मजदूरों को टोंका तो वे रात में ही अपना सामान और गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। मजदूर कई सामान भी चोरी कर ले गए थे। इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी थी।