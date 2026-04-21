राजस्थान: RUHS के दीक्षांत समारोह में टॉपर को ही नहीं बुलाया, विश्वविद्यालय के रोटेशन सिस्टम पर भड़के छात्र

Rajasthan University of Health Sciences: जयपुर: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के 11वें दीक्षांत समारोह से पहले चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कैलाश चंद्र मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्हें समारोह में डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।