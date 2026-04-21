21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान: RUHS के दीक्षांत समारोह में टॉपर को ही नहीं बुलाया, विश्वविद्यालय के रोटेशन सिस्टम पर भड़के छात्र

RUHS Convocation Ceremony: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह से पहले विवाद सामने आया है। टॉपर डॉ. कैलाश मौर्य ने आमंत्रण न मिलने पर रोटेशन सिस्टम पर सवाल उठाए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Apr 21, 2026

RUHS Convocation Row Topper Not Invited Students Slam Rotation System Raise Fairness Concerns

RUHS Convocation Ceremony (Photo Social Media)

Rajasthan University of Health Sciences: जयपुर: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के 11वें दीक्षांत समारोह से पहले चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कैलाश चंद्र मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्हें समारोह में डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2024 में ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी शाखा में विश्वविद्यालय स्तर पर डॉ. कैलाश चंद्र मौर्य टॉप किया था। डॉ. कैलाश चंद्र मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्हें समारोह में डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों मेडिकल, डेंटल, फिजियोथैरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल के मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देने के लिए' रोटेशन सिस्टम अपनाया जा रहा है।

इस व्यवस्था के तहत हर साल केवल एक संकाय के एक विद्यार्थी को ही मौका दिया जाता है, जिससे अन्य संकायों के टॉपर्स सम्मान से वंचित रह जाते हैं।

छात्रों की मेहनत के साथ अन्याय

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली न केवल छात्रों की मेहनत के साथ अन्याय है, बल्कि शैक्षणिक मान्यता में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। हाल ही घोषित स्नातकोत्तर परीक्षाओं के टॉपर्स को भी न तो औपचारिक रूप से घोषित किया गया।

न ही उन्हें दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया, जिससे छात्रों में निराशा है। उन्होंने सभी संकायों के टॉपर्स की आधिकारिक घोषणा कर उन्हें सम्मानित करने की मांग की है।

47 हजार विद्यार्थियों को डिग्री का गौरव

राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) का 11वां दीक्षांत समारोह 24 अप्रैल को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पद्मश्री सम्मानित डॉ. विकास माहेश्वरी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इस बार समारोह में 47 हजार विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलेगी।

ये भी पढ़ें

इंडेन गैस बुकिंग: 5 दिन का दावा निकला झूठा, जयपुर में 20 दिन बाद भी सिलेंडर को तरस रहे लोग, कर्मचारी का जवाब सुन भड़के
जयपुर
Indane Gas Booking Claim Fails Jaipur Residents Wait 20 Days for Cylinder Staff Response Sparks Anger

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: RUHS के दीक्षांत समारोह में टॉपर को ही नहीं बुलाया, विश्वविद्यालय के रोटेशन सिस्टम पर भड़के छात्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में शराब की दुकान के पीछे मिला मुंह में कपड़ा ठूंसे महिला का शव, सिर से बह रहा था खून, बेटे को शॉपिंग का कहकर निकली थी

Chomu Woman Dead Body
जयपुर

Civil Services Day : केंद्र में राजस्थान कैडर के IAS की धूम, इन अफसरों के पास है 4 मंत्रालय की कमान

Civil Services Day Rajasthan cadre IAS officer in news at Centre Government These officers are incharge of 4 ministries
जयपुर

JDA के 2 नए प्रोजेक्ट, जयपुर में 13600 वर्ग मीटर में बनेगा ‘स्पोर्ट्स एरिना’, ‘वाइब सेंटर’ से एक ही जगह पर मिलेगी ये खास सुविधाएं

JDA
जयपुर

Jaipur: ई-रिक्शा पर QR का डिजिटल ट्रैप, एक जुलाई से जोन से बाहर निकले तो कार्रवाई

जयपुर में ई-रिक्शा संचालन से बिगड़े ट्रैफिक इंतजाम,पत्रिका फोटो
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अक्षम्य !

akshamya
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.