Diwali Gift: राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 5,000 ग्रामों में 4.20 लाख घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

Hybrid Annuity Model: जयपुर। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model - HAM) आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत की जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 5 हजार ग्रामों के 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इन पांच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं पर कुल 18,879 करोड़ रुपए व्यय होंगे और 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे।