Diwali Gift: राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 5,000 ग्रामों में 4.20 लाख घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

Rajasthan Water Projects: राजस्थान में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से 5 मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू। 18 हजार करोड़ की योजना से 20 लाख लोगों को मिलेगा नल जल का लाभ।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 18, 2025

Hybrid Annuity Model: जयपुर। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model - HAM) आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत की जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 5 हजार ग्रामों के 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इन पांच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं पर कुल 18,879 करोड़ रुपए व्यय होंगे और 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे।

जल भवन, जयपुर में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में मिशन निदेशक डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि यह मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत लागू किया जाएगा। इस मॉडल से सरकार की प्रारंभिक वित्तीय आवश्यकता में कमी आएगी और परियोजनाओं का दीर्घकालिक संचालन व रखरखाव भी बेहतर होगा।

मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ) राज सिंह चौधरी ने बताया कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत विभाग कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवेश करेगा, जबकि शेष 60 प्रतिशत निवेश ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को अपनी राशि 10 वर्षों में 20 किश्तों में एन्युटी भुगतान के रूप में वापस मिलेगी। परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव भी 10 वर्षों तक ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

सत्र में उपस्थित निविदाकारों को प्री-क्वालिफिकेशन मानदंडों की जानकारी दी गई और निविदा दस्तावेज़ पर सुझाव भी लिए गए। विभागीय अधिकारियों ने निविदाकारों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और कहा कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (तकनीकी) नीरज माथुर, मुख्य अभियंता (उदयपुर परियोजना) राकेश लुहाड़िया, मुख्य अभियंता (प्रशासन) दिनेश गोयल, 67 निविदाकार प्रतिनिधि और 15 ऑनलाइन प्रतिभागी उपस्थित रहे।

परियोजना क्षेत्रजल स्रोतलाभान्वित ग्रामअनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
करौली एवं सवाई माधोपुरचंबल नदी14263066.90
अलवर एवं भरतपुरचंबल नदी12374813.67
धौलपुर एवं भरतपुरकालीतीर (चंबल नदी)470606.79
चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुरजाखम डैम14733266.18
सीकर एवं झुंझुनूंइंदिरा गांधी नहर (IGNP)शेष ग्राम7125.97

Published on:

18 Oct 2025 08:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Diwali Gift: राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 5,000 ग्रामों में 4.20 लाख घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

