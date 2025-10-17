Diwali gift: दीपावली का मिला तोहफा, 3081 प्लॉटों की निकली ऑनलाइन लॉटरी

Housing Scheme: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबको आवास” संकल्प को साकार करने की दिशा में भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को नगर निगम टाउनहॉल सभागार में नगर विकास न्यास द्वारा 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से निकाली गई। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और न्यास सचिव ललित गोयल विशेष अतिथि रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंत्री खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य “हर नागरिक को आवास” है। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक पात्र परिवार को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली इस दिशा में तकनीकी पारदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं रहती।
न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि इस बार कुल 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड प्रणाली से सम्पन्न की गई। परिणामों को न्यास की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा चयनित आवेदकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि इस योजना को लेकर नागरिकों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। लॉटरी प्रक्रिया को सभागार में मौजूद जनसमूह के सामने प्रदर्शित किया गया और इसे यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया गया, जिसे हजारों लोगों ने देखा।
मंत्री खर्रा ने तकनीकी टीम से बातचीत कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और नगर विकास न्यास की पारदर्शी कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम आमजन के विश्वास को मजबूत करने वाला है और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का सजीव उदाहरण है।
कार्यक्रम के बाद मंत्री खर्रा पांसल चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर देश सेवा का संकल्प लें।
