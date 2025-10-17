Diwali gift: दीपावली का मिला तोहफा, 3081 प्लॉटों की निकली ऑनलाइन लॉटरी

Housing Scheme: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबको आवास” संकल्प को साकार करने की दिशा में भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को नगर निगम टाउनहॉल सभागार में नगर विकास न्यास द्वारा 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से निकाली गई। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और न्यास सचिव ललित गोयल विशेष अतिथि रहे।