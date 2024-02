Rajasthan News : हाथी के सामने भूलकर भी ना करें ये काम, नहीं तो जयपुर में रूसी सैलानी जैसा होगा हाल

जयपुरPublished: Feb 29, 2024 03:22:00 pm Submitted by: Nakul Devarshi

Do's and Dont's in front of an Elephant: घायल रूसी पर्यटक फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। बताया गया है कि घटना उस वक्त हुई जब हथिनी पर्यटकों को लेकर आमेर महल के जलेब चौक पहुंची थी।

जयपुर में बुधवार को एक रूसी महिला सैलानी के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, यहां आमेर में सवारी के दौरान एक हथिनी ने रूसी महिला पर्यटक को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। महिला पर्यटक मारिया गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद महल प्रबंधन में खलबली मच गई।



घायल रूसी पर्यटक फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। बताया गया है कि घटना उस वक्त हुई जब हथिनी पर्यटकों को लेकर आमेर महल के जलेब चौक पहुंची थी। इस ताज़ा घटना के बाद हथिनी गौरी पर सवारी कराने पर प्रतिबंध लगा दिया है।



यह जानकारी भी सामने आई है कि रूसी पर्यटक मारिया ने उतरते समय हथिनी के मुंह और आंख पर हाथ फेरा था जिससे वह भड़क गई। अक्टूबर 2022 में भी इसी हथिनी ने एक दुकानदार को घायल कर दिया था।



इन वजहों से आता है हाथी को गुस्सा

वैसे तो हाथी एक सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन उसके मूड का कोई भरोसा नहीं। विभिन्न कारणों से उसे गुस्सा आ सकता है। हाथी जैसे जानवर को जिन विभिन्न परिस्थितियों में गुस्सा आ सकता है, वो कुछ इस तरह से हैं-

- अस्वाभाविक परिस्थितियां : खराब मौसम या भूख से हाथी गुस्सा हो सकता है



- संतुष्टि की कमी : यदि हाथी को कुछ नहीं मिलता है जो वो चाहता है, तो उसे गुस्सा आ सकता है



- आतंकित या खतरे में महसूस करना : जब हाथी को लगता है कि वो या उसके बच्चे किसी प्रकार के खतरे में हैं, तो वह गुस्सा हो सकता है ।



- अज्ञान या असमर्थता : यदि हाथी को कोई कार्य करने में असमर्थता महसूस होती है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो भी वह गुस्सा हो सकता है।



- माहौल की स्थिति : हाथी को भी विभिन्न परिस्थितियों में गुस्सा आ सकता है, जो उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है।



- भूख की स्थिति: अगर हाथी को भूख लगती है या वह खाने के लिए संग्रहण की कमी महसूस करता है, तो उसमें गुस्सा आ सकता है।



- सामाजिक संबंध : हाथी सामूहिक प्राणी है और समूह के सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। कभी-कभी, समूह में हुई किसी असुविधा या विवाद के कारण भी गुस्सा आ सकता है।



- स्वाभाविक प्रवृत्ति : हाथी का स्वभाव भिन्न हो सकता है, और कुछ हाथियों को आसानी से गुस्सा आ जाता है, जबकि कुछ शांतिप्रिय होते हैं।

इन सभी कारणों से, हाथी को गुस्सा आ सकता है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। इसके अलावा, हाथी अपने स्वाभाविक सामूहिकता और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है।



हाथी के सामने भूलकर भी ना करें ये काम



हाथी के सामने कुछ कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उसके साथ खतरनाक हो सकता है और उसके साथी के लिए भी खतरा हो सकता है।



उसे चिढ़ाना या उसे परेशान करना: हाथी को चिढ़ाना या उसे परेशान करना उसके गुस्से को भड़का सकता है और वह आपके खिलाफ हमला कर सकता है।



उसके बच्चों के पास जाना: हाथी अपने बच्चों के साथ बहुत संवेदनशील होता है और उसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता होती है। उसके बच्चों के पास जाने का प्रयास उसे गुस्सा कर सकता है।



उसके रास्ते में आना: हाथी के रास्ते में आना या उसे उसके पथ में बाधा डालना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आपको एक बड़े प्राणी के रूप में देखता है और आपको हानि पहुंचा सकता है।



ध्यान न देना : हाथी के साथ संवाद करते समय ध्यान न देना या उसे निराश कर देना भी उसके लिए असहज हो सकता है।



इसलिए, हमेशा हाथी या किसी भी वन्यजीव के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। पढ़ना जारी रखे