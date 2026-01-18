डॉक्टरों ने स्टाफ मांगा, सीए ने टैक्स राहत, वकीलों ने उठाई सुरक्षा की मांग

जयपुर. आगामी केंद्रीय बजट को लेकर प्रोफेशनल वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और डॉक्टरों ने शनिवार को राजस्थान पत्रिका कार्यालय में आयोजित टॉक-शो में टैक्स, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल इंफ्रा, आइटीआर, ऑडिट और कंप्लायंस जैसे मुद्दे उठाए। इस वर्ग का कहना है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग, युवा प्रोफेशनल और आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा होना चाहिए।