Jaipur Metro: बिना ड्राइवर दौड़ेगी जयपुर मेट्रो, 2031 तक 41KM का कॉरिडोर और 36 स्टेशन होंगे तैयार

पहले चरण में अभी रोजाना करीब 60 हजार यात्री सफर करते हैं । 11.64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के बाद दूसरे चरण के शुरू होने पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ने की संभावना है । इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। इस परियोजना को सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों व पर्यटकों के लिए आवागमन आसान होगा ।