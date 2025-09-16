Dry Weather: राजस्थान में एक हिस्से में मानसून की विदाई, दूसरे हिस्से में जाते-जाते भिगोएगा

पूर्वी राजस्थान में भी अगले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 17 सितम्बर से दक्षिण-पूर्वी इलाकों—कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम ही देखने को मिला। केवल भरतपुर जिले के वैर में सर्वाधिक 2.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य जिलों में बादल जरूर छाए लेकिन बारिश नहीं हुई।