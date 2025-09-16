Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Dry Weather: राजस्थान में एक हिस्से में मानसून की विदाई, दूसरे हिस्से में जाते-जाते भिगोएगा

Monsoon Withdrawal: अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम, श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म, तापमान 38.4 डिग्री पहुंचा, भरतपुर के बेर में सर्वाधिक 2 मिमी बारिश दर्ज, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 17 सितम्बर से हल्की बरसात के आसार, राजस्थान में शुष्क मौसम जारी, दक्षिण-पूर्व में हल्की बरसात के संकेत

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 16, 2025

Rajasthan weather: जयपुर। प्रदेश में मानसून विदाई की ओर अग्रसर है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी दर्ज की जा चुकी है और आने वाले एक-दो दिनों में अन्य जिलों से भी मानसून की विदाई की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

पूर्वी राजस्थान में भी अगले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 17 सितम्बर से दक्षिण-पूर्वी इलाकों—कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम ही देखने को मिला। केवल भरतपुर जिले के वैर में सर्वाधिक 2.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य जिलों में बादल जरूर छाए लेकिन बारिश नहीं हुई।

तापमान की बात करें तो मंगलवार को श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर में 36.0, जोधपुर में 33.4, अलवर में 36.6 और उदयपुर में 35.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Free Coaching: राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा, बीस से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री, 30 सितम्बर तक करें आवेदन
जयपुर
image

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय मानसून की सामान्य विदाई का है। पश्चिमी राजस्थान में अगले सप्ताह तक पूरी तरह शुष्क मौसम रहेगा, जबकि दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश किसानों को राहत दे सकती है। मानसून की इस विदाई के साथ ही अब प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 09:51 am

Published on:

16 Sept 2025 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dry Weather: राजस्थान में एक हिस्से में मानसून की विदाई, दूसरे हिस्से में जाते-जाते भिगोएगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.