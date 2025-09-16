Dry Weather: राजस्थान में एक हिस्से में मानसून की विदाई, दूसरे हिस्से में जाते-जाते भिगोएगा

Rajasthan weather: जयपुर। प्रदेश में मानसून विदाई की ओर अग्रसर है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी दर्ज की जा चुकी है और आने वाले एक-दो दिनों में अन्य जिलों से भी मानसून की विदाई की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।
पूर्वी राजस्थान में भी अगले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 17 सितम्बर से दक्षिण-पूर्वी इलाकों—कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम ही देखने को मिला। केवल भरतपुर जिले के वैर में सर्वाधिक 2.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य जिलों में बादल जरूर छाए लेकिन बारिश नहीं हुई।
तापमान की बात करें तो मंगलवार को श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर में 36.0, जोधपुर में 33.4, अलवर में 36.6 और उदयपुर में 35.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय मानसून की सामान्य विदाई का है। पश्चिमी राजस्थान में अगले सप्ताह तक पूरी तरह शुष्क मौसम रहेगा, जबकि दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश किसानों को राहत दे सकती है। मानसून की इस विदाई के साथ ही अब प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है।