ई-कॉमर्स ने पकड़ी रफ्तार, ट्रैफिक पर पड़ रहा भार… सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की दरकार

राजधानी तेजी से शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-आगरा, जयपुर-सीकर और जयपुर-कोटा जैसे नेशनल व स्टेट हाईवे से जुड़े होने के कारण शहर एक लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण शहर के बाहरी इलाकों और अंदरूनी हिस्सों में ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स डिलीवरी और भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही देखते हुए अब सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जयपुर में माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा अभी शहर के अंदरूनी इलाकों से होकर गुजरता है। आगरा रोड, अजमेर रोड, टोंक रोड, सीकर रोड और दिल्ली रोड पर दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। प्रस्तावित योजना के तहत शहर के बाहरी क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर जोर दिया गया है।