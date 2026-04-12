Economic Growth: निवेशकों और उद्यमियों के लिए खुले संभावनाओं के द्वार, वाहन एवं सारथी पोर्टल की 53 सेवाएं ऑनलाइन

मुख्यमंत्री ने “गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान” थीम को सार्थक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार एक कुशल और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। उन्होंने शहरों में ऑटो रिटेल जोन स्थापित करने का सुझाव भी दिया, जिससे यातायात प्रबंधन बेहतर होगा और उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य में कौशल विकास और ऑन-जॉब ट्रेनिंग मॉडल के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इससे रोजगार के साथ-साथ उद्योगों को भी कुशल मानव संसाधन मिलेगा।