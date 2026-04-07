संपादकीय: उच्च शिक्षा में लड़कों का घटता नामांकन चिंताजनक

उच्च शिक्षा में दाखिले और परिवार की मदद करने के लिए पढ़ाई छोडऩे से जुड़े ये आंकड़े विकसित भारत का सपना पूरा करने में अवरोध ही कहे जाएंगे। यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं बढ़ी कि लोगों को अच्छा खासा रोजगार उच्च शिक्षा पूरी किए बिना ही मिल रहा है। जो भी ऐसा कर रहे हैं, उन्हें छोटी-मोटी नौकरियां ही मिल रही हैं। जो खुद का रोजगार कर भी रहे हैं तो इनमें उन्हें सिर्फ जीवनयापन जितना ही पैसा मिल रहा है। शिक्षा अधूरी छोडऩे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इसके लिए देश में रोजगार के अवसरों से जुड़ा परिदृश्य भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। हमारे यहां नौकरियों की संख्या आशार्थियों की तुलना में काफी कम तो है ही पद व वेतनमान का ग्राफ भी नीचे है। ऐसे में बड़ी संख्या में लड़के अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति उनमें उच्च शिक्षा पूर्ण करने के लिए उत्साह का संचार नहीं कर पाती।युवाओं के सपने पूरे हों और वे अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो इसके लिए नीति नियंताओं को व्यापक स्तर पर मशक्कत करनी होगी। विकसित भारत के लक्ष्य पथ के लिए निर्धारित शिक्षा व रोजगार के ढांचे की गहन समीक्षा करनी होगी। कमियों और विसंगतियों को दूर कर ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जो युवाओं में व्यवस्था और उनके खुद के भविष्य के प्रति भरोसा जगा सके।