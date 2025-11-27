पश्चिमी विक्षोभ का असर: राजस्थान के इन जिलों में हुई बारिश, जानें 28, 29 और 30 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Rain News : जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होने से पहले ही रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। शहरों में एक से दो डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ गया। वहीं, गुरुवार रात तक अजमेर, जयपुर, उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी तो कहीं बारिश हुई।