पश्चिमी विक्षोभ का असर: राजस्थान के इन जिलों में हुई बारिश, जानें 28, 29 और 30 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

अजमेर में बारिश: फोटो जय माखीजा
Rajasthan Rain News : जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होने से पहले ही रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। शहरों में एक से दो डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ गया। वहीं, गुरुवार रात तक अजमेर, जयपुर, उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी तो कहीं बारिश हुई।
मौसम केन्द्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग में देखने को मिलेगा। 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है।
शेष अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 29-30 नवंबर को राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में पुनः 3-4 डिग्री गिरावट होने व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग