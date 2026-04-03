द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज, 5 दिन में बनेगी व्यापक कार्ययोजना

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि नदी के रख-रखाव और सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। इस पर एसीएस ने टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किए जा रहे मेंटेनेंस कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नदी किनारे बने शौचालयों और वॉक-वे की साफ-सफाई और रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।