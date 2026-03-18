राजस्थान के 37 IAS-IPS अफसर को बड़ी ज़िम्मेदारी, चुनावी राज्यों में रोकेंगे धनबल-बाहुबल-हिंसा

भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुँचा दी हैं। इस महा-आयोजन को सफल बनाने के लिए देशभर से 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक (Observers) तैनात किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में राजस्थान की बड़ी भूमिका सामने आई है, जहाँ से 37 वरिष्ठ अधिकारियों को 'इलेक्शन वॉचडॉग' के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजस्थान कैडर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता पर भरोसा जताते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश से कुल 37 अधिकारियों का चयन किया है।
राजस्थान कैडर के अधिकारियों का पिछला रिकॉर्ड निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहतरीन रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और राजनीतिक चुनौतियों के बीच भी शांतिपूर्ण मतदान कराने का उनका अनुभव अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में काम आएगा। व्यय पर्यवेक्षक (Expenditure Observers) भी तैनात किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनावों में धनबल का अनुचित प्रयोग न हो।
निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों के लिए 'वर्किंग प्रोटोकॉल' जारी किया है:
संपर्क विवरण: पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र में पहुँचते ही अपना मोबाइल नंबर और संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे।
मिलने का समय: वे प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे जिसमें कोई भी उम्मीदवार, राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या आम नागरिक उनसे मिलकर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करा सकेगा।
अनुच्छेद 324 का प्रयोग: इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत की गई है, जो इन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान स्पष्ट किया था कि आयोग का लक्ष्य प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय या पक्षपात के वोट डालने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। आयोग ने इन सभी पर्यवेक्षकों को 18 मार्च 2026 तक अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुँचने के सख्त निर्देश दिए हैं।
आयोग ने राज्यों की संवेदनशीलता और विधानसभा सीटों के आधार पर पर्यवेक्षकों का बंटवारा किया है:
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|विधानसभा सीटें
|सामान्य पर्यवेक्षक
|पुलिस पर्यवेक्षक
|व्यय पर्यवेक्षक
|पश्चिम बंगाल
|294
|294
|84
|100
|तमिलनाडु
|234
|136
|40
|151
|असम
|126
|51
|35
|50
|केरल
|140
|51
|17
|40
|पुडुचेरी
|30
|17
|4
|17
|उप-चुनाव
|8
|8
|8
|8
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