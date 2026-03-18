राजस्थान के 37 IAS-IPS अफसर को बड़ी ज़िम्मेदारी, चुनावी राज्यों में रोकेंगे धनबल-बाहुबल-हिंसा

भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुँचा दी हैं। इस महा-आयोजन को सफल बनाने के लिए देशभर से 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक (Observers) तैनात किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में राजस्थान की बड़ी भूमिका सामने आई है, जहाँ से 37 वरिष्ठ अधिकारियों को 'इलेक्शन वॉचडॉग' के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।