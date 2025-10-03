Rajasthan: 11 साल के बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि तो कांपने लगे हाथ, अनाथ हुए 2 मासूमों पर टूटा दुखों का पहाड़, रुला देगी ये दर्दनाक कहानी

Brother-Sister Become Orphan: फागी उपखंड क्षेत्र के ग्राम चकवाड़ा में एक मजदूर की असमय मृत्यु ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। बुधवार को खेत पर मजदूरी करते समय अचानक हृदयाघात से 45 वर्षीय कानाराम बैरवा की मौत हो गई। यह घटना जितनी अचानक थी, उतनी ही मार्मिक भी। सबसे भावुक क्षण तब आया जब मृतक के 11 वर्षीय पुत्र नवीन ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मासूम बेटे की कांपती उंगलियों और नम आंखों ने हर किसी को भावुक कर दिया।