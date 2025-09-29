Exam Timing Change: अब राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का बदलेगा समय, 10 की जगह 11 बजे से शुरू होगी परीक्षा

Rajasthan Competitive Exams: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आगमी दिनों में बोर्ड की एकल पारी की परीक्षाएं सुबह दस बजे की अपेक्षा 11 बजे से शुरू हो सकती है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने 29 सितम्बर को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी शेयर की है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में दूर-दराज़ से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समय में बदलाव का निर्णय लेने विचार कर रहे हैं। आलोक राज ने बताया कि कई उम्मीदवारों ने फीडबैक दिया था कि मौजूदा समय के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होने के कारण उन्हें रात में शहर में ठहरना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है।