Jaipur SMS Hospital Fire: 8 लोगों की मौत के बाद सड़क पर परिजनों के शव को लेकर फूट-फूटकर रोते रहे परिजन, रुला देगी ये Exclusive Photos

ICU में 6 की मौत के बाद सड़क पर रोते-बिलखते परिजन
Photos Of SMS Hospital Fire: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। ICU में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि 8 गंभीर मरीजों की जान चली गई।
हादसे के बाद अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई। किसी के अपने बेटे की लाश सामने थी तो कोई माता-पिता के शव लेकर बिलखते नजर आए।
घटना रात करीब 11:20 बजे की है, जब ICU में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने सबसे पहले धुएं की बू महसूस की।
परिजनों का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने स्टाफ को जानकारी दी वह वहां से गायब हो गया। करीब डेढ़ घंटे तक मरीज अंदर ही फंसे रहे। जब तक दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया गया, तब तक ICU में भर्ती 11 में से 6 मरीजों की जान जा चुकी थी जो बढ़कर 8 हो गई है।
दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए ICU की खिड़कियां और दरवाजे तोड़े। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरे फ्लोर पर धुआं भर गया।
मरीजों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया और कई को फर्श पर या हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर ही बेड लगाकर रखा गया।
ICU प्रभारी दीनदयाल के मुताबिक आग की शुरुआत बिजली के तारों से निकले धुएं से हुई। कुछ ही सेकंड में चिंगारियां उठीं और ICU में अफरा-तफरी मच गई।
उस वक्त ICU में 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से कई वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने पुष्टि की कि आग के कारण जलने और दम घुटने से 8 मरीजों की मौत हुई है।
अस्पताल प्रशासन ने बाकी मरीजों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला लेकिन इस पूरे हादसे ने अस्पताल की आपात व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
परिजनों की हालत देख हर कोई सन्न है। कोई शव लेकर बेसुध बैठा था तो कोई बदहवास हाल में चीख-चीखकर सिस्टम को कोस रहा था। ट्रॉमा सेंटर के बाहर मातम पसरा था।
