Jaipur SMS Hospital Fire: 8 लोगों की मौत के बाद सड़क पर परिजनों के शव को लेकर फूट-फूटकर रोते रहे परिजन, रुला देगी ये Exclusive Photos

परिजनों का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने स्टाफ को जानकारी दी वह वहां से गायब हो गया। करीब डेढ़ घंटे तक मरीज अंदर ही फंसे रहे। जब तक दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया गया, तब तक ICU में भर्ती 11 में से 6 मरीजों की जान जा चुकी थी जो बढ़कर 8 हो गई है।