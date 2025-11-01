Farmers Welfare: सहकारिता में नई क्रांति, जानिए कैसे 8.90 लाख लोगों ने बदली राजस्थान की तस्वीर

इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को अधिक संख्या में सहकारिता से जोड़ना था। निर्धारित 7.34 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 8.90 लाख से अधिक नए सदस्यों को जोड़कर राज्य ने 21 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल की। अभियान अवधि 2 से 15 अक्टूबर के बीच रखी गई थी, जिसे उत्साहजनक परिणामों के चलते 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। इस दौरान राज्यभर में लगभग 8,500 पैक्स स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया।