Urban Service Camp: राजस्थान सरकार का बडा निर्णय, 3 से 7 नवम्बर तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर

Citizen Welfare: जयपुर। राज्य सरकार ने “शहरी सेवा शिविर-2025” की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 3 से 7 नवंबर तक फॉलोअप कैम्पों के आयोजन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में यह अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संचालित होगा। इन कैम्पों का उद्देश्य शिविरों में लंबित प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है।