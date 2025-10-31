Rajasthan Tourism: महाराणा प्रताप सर्किट, तनोट माता मंदिर और पूंछरी का लौठा को लेकर लिया यह निर्णय

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, पूंछरी का लौठा और तनोट माता मंदिर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। इसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है।