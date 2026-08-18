जोड़ो…….. श्रावण सोमवार

फतेहसागर से कावड़ लाकर गादड़ी मंदिर में जलाभिषेक



महुवा. पावटा गांव के गादड़ी हनुमान मंदिर में सोमवार को आचार्य धर्मेन्द्र कुम्भज के सानिध्य में फतेहसागर से लाई कावड़ से जलाभिषेक किया गया। खेड़ला बुजुर्ग के करीब 40 युवा 11 किमी पैदल डाक कावड़ लेकर पहुंचे। पंडित अवधेश कृष्ण शास्त्री ने विधि-विधान से जलाभिषेक कराया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे और भोले के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। फतेहगीरी महाराज से जुड़े फतेहसागर व गादड़ी मंदिर में हर वर्ष कावड़ चढ़ाने की परंपरा है। (ग्रामीण)