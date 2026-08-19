राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किया टिकट फॉर्मूला, इन दावेदारों को मिलेगा मौका

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी का फोकस युवाओं को बड़ी संख्या में मौका देने के साथ ऐसे दावेदारों पर रहेगा, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो और जो चुनाव जिताने की क्षमता रखते हों। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 60 फीसदी तक टिकट युवाओं को देने की पैरवी की है। वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सिफारिश के आधार पर टिकट देने का विरोध करते हुए कहा कि जमीनी स्थिति और मेरिट के आधार पर ही फैसला होना चाहिए।