जयपुर

Rajasthan: रिटायर्ड IRS अधिकारी के घर फायरिंग, पूर्व सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार; कर्ज में डूबने का लेना चाहता था बदला

Rajasthan News: जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी दिनेश दयाल गुप्ता के घर 24 सितंबर की रात फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 26, 2025

security guard arrested
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी दिनेश दयाल गुप्ता के घर 24 सितंबर की रात फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें, गिरफ्तार आरोपी कोई रिटायर्ड अधिकारी का पूर्व सिक्योरिटी गार्ड भरत लाल उर्फ भरत सिंह मीणा (35) है। आरोपी करौली के हिण्डौन का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के दादू दयाल नगर, मुहाना में रहता है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, छह कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है।

मकान मालिक से लेना चाहता था बदला

पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 में भरत लाल अपनी पत्नी के साथ दिनेश दयाल गुप्ता के घर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। मकान मालिक के बाहर जाने पर उसने और उसकी पत्नी ने घर से चोरी की और फरार हो गए। मालिक की शिकायत पर बजाज नगर थाना पुलिस ने दोनों को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

इस मामले में जमानत करवाने में भरत लाल का काफी पैसा खर्च हुआ, जिसके चलते वह कर्ज में डूब गया। उसने अपने कर्जदार बनने का जिम्मेदार रिटायर्ड IRS अधिकारी को माना और उनसे बदला लेने की ठान ली।

धमकी से शुरू हुआ था सिलसिला

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन के अनुसार, चार-पांच दिन पहले भरत लाल ने दिनेश दयाल को फोन पर गाली-गलौज की और धमकी दी कि वह उनके घर में डीजल छिड़ककर आग लगा देगा और उनकी जान ले लेगा। उसने रंगदारी की मांग भी की। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने डराने के इरादे से फायरिंग की साजिश रची।

इसके लिए उसने 11,800 रुपये में एक देसी कट्टा और छह कारतूस खरीदे। 24 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे वह बाइक पर सवार होकर दिनेश दयाल के घर पहुंचा और दो गोलियां चलाईं। एक गोली गार्ड रूम के शीशे को तोड़कर अंदर घुसी, जबकि दूसरी गोली गेट के ऊपर से निकल गई। फायरिंग के बाद वह तुरंत फरार हो गया।

CCTV फुटेज से पकड़ा गया आरोपी

बजाज नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का रूट मैप तैयार किया और दबिश देकर भरत लाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि चोरी के मामले में मकान मालिक ने उस पर गहने और रुपये चुराने का झूठा आरोप लगाया था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जमानत के लिए खर्च हुए पैसे ने उसे कर्ज में डुबो दिया। इसी रंजिश में उसने रिटायर्ड IRS अधिकारी से बदला लेने की योजना बनाई।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और बाइक जब्त कर ली है। डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हथियार और कारतूस उसने कहां से खरीदे और क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह की किसी अन्य घटना को अंजाम दिया है।

जयपुर

