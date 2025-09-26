Rajasthan: रिटायर्ड IRS अधिकारी के घर फायरिंग, पूर्व सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार; कर्ज में डूबने का लेना चाहता था बदला

बजाज नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का रूट मैप तैयार किया और दबिश देकर भरत लाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि चोरी के मामले में मकान मालिक ने उस पर गहने और रुपये चुराने का झूठा आरोप लगाया था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जमानत के लिए खर्च हुए पैसे ने उसे कर्ज में डुबो दिया। इसी रंजिश में उसने रिटायर्ड IRS अधिकारी से बदला लेने की योजना बनाई।