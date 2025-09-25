Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में आयोजित हुआ पहला ‘स्‍नैपचैटक्रिएटर कनेक्ट’, राजस्थान में क्रिएटव ग्रोथ को बढ़ावा

भारत के क्रिएटर इकोसिस्टम को और मज़बूत करने के उद्देश्य से स्‍नैपचैट ने अपना विशेष ‘स्‍नैपचैट क्रिएटर कनेक्ट’ इनिशिएटिव जयपुर में खोला है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक समुदाय को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस ऑन-ग्राउंड इवेंट का मक़सद स्थानीय क्रिएटर्स को ऐसे टूल्स, इनसाइट्स और अवसर उपलब्ध कराना है, जिनसे वे अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकें, कमाई कर सकें और लंबे समय तक करियर बना सकें।

जयपुर

Murari

Sep 25, 2025

- स्‍नैप स्‍कूल और एआर इनोवेशन से जेन जी स्‍टोरीटेलर्स और स्‍थानीय क्रिएटर्स को नई ताक़त

जयपुर। भारत के क्रिएटरइकोसिस्टम को और मज़बूत करने के उद्देश्य से स्‍नैपचैट ने अपना विशेष ‘स्‍नैपचैटक्रिएटरकनेक्ट’ इनिशिएटिव जयपुर में खोला है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक समुदाय को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस ऑन-ग्राउंड इवेंट का मक़सद स्थानीय क्रिएटर्स को ऐसे टूल्स, इनसाइट्स और अवसर उपलब्ध कराना है, जिनसे वे अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकें, कमाई कर सकें और लंबे समय तक करियर बना सकें।

इस कार्यक्रम में 80 से अधिक स्थानीय क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्‍नैपस्‍कूल सेशन आयोजित किया गया, जो शिक्षा और मेंटरशिप पर केंद्रित पहल है। इसके ज़रिए उभरते हुए टैलेंट को अपनी स्टोरीटेलिंग स्किल्स निखारने और स्‍नैपचैट के इनोवेटिव टूल्स का इस्तेमाल सीखने का मौका मिला। साथ ही प्लेटफ़ॉर्म ने सेवी ऑन स्नैप जैसे कंटेंट एनेबलमेंट प्रोग्राम पर भी प्रकाश डाला, जो पार्टनर्स को कस्टमाइज्ड कंसल्टिंग सपोर्ट देकर उनके समुदाय तक संस्कृति-आधारित अनुभव पहुँचाने में मदद करता है। कमाई के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटर्स को ग्लोबल रेवेन्यू शेयर और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स से भी परिचित कराया गया। इन पहलों को भारत में स्‍नैप की स्थानीय पार्टनरशिप टीम का सहयोग प्राप्त है, जो क्रिएटर्स को शिक्षित करने, जोड़ने और उनकी डिजिटल मौजूदगी को और मजबूत बनाने पर केंद्रित है।

विशेषज्ञों की चर्चा और एआर अनुभव

कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा संचालित चर्चाओं और एआर-आधारित अनुभवों को भी शामिल किया गया। क्रिएटर्स ने एआर मिरर के ज़रिएइमर्सिव लेंस का अनुभव किया और स्‍नैप के 5th जनरेशन एआर स्पेक्स जैसी नई तकनीक को करीब से देखा।

डायरेक्टर और हेड–एआर एवं कंटेंट पार्टनरशिप्स, स्‍नैपइंक. साकेत झा सौरभ ने कहा, “राजस्थान अपनी समृद्ध धरोहर और विविध कंटेंट इकोसिस्टम के साथ अपार रचनात्मक संभावनाएँ रखता है। ‘स्‍नैपचैटक्रिएटरकनेक्ट’ और ‘स्‍नैपस्‍कूल’ जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए हम युवा स्टोरीटेलर्स को ऐसे टूल्स और अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिनसे वे आगे बढ़ सकें। स्नैपचैट में, हमारा मानना है कि सच्ची कहानियां सुनाना आज के नए दौर के क्रिएटर्स की सबसे बड़ी चाहत है और यही कारण है कि वे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ते हैं। भारत में हमारे पास आज 250 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं और इनमें से 90% डेली यूज़र्स13–34 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। जयपुर में 80%3स्नैपचैट उपयोगकर्ता लेंस का इस्तेमाल अपने दोस्तों और परिवार के साथ शुभकामनाएं साझा करने और त्योहार मनाने के लिए करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह स्नैपचैट सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन चुका है। हमारा ध्यान स्थानीय क्रिएटर्स, संस्कृति और कहानियों को स्नैपचैट की अनोखी क्षमताओं और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने पर है, ताकि वे दर्शकों के साथ सार्थक जुड़ाव बना सकें और क्षेत्रीय क्रिएटरइकोसिस्टम की वृद्धि को तेज़ कर सकें।”

जयपुर स्नैपचैट के लिए अहम बाज़ार

यह आयोजन भारत में प्लेटफ़ॉर्म की तेज़ रफ्तार ग्रोथ और जेन-ज़ी क्रिएटर्स के बीच बढ़ते उत्साह का अहम पड़ाव रहा। जयपुर के 80%3 स्थानीय स्नैपचैट उपयोगकर्ता खास पलों का जश्न मनाने के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शहर की संस्कृति इसे एआर नवाचार और क्रिएटर-प्रधान वृद्धि का आदर्श केंद्र बनाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आयोजित हुआ पहला ‘स्‍नैपचैटक्रिएटर कनेक्ट’, राजस्थान में क्रिएटव ग्रोथ को बढ़ावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.