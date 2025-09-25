डायरेक्टर और हेड–एआर एवं कंटेंट पार्टनरशिप्स, स्‍नैपइंक. साकेत झा सौरभ ने कहा, “राजस्थान अपनी समृद्ध धरोहर और विविध कंटेंट इकोसिस्टम के साथ अपार रचनात्मक संभावनाएँ रखता है। ‘स्‍नैपचैटक्रिएटरकनेक्ट’ और ‘स्‍नैपस्‍कूल’ जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए हम युवा स्टोरीटेलर्स को ऐसे टूल्स और अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिनसे वे आगे बढ़ सकें। स्नैपचैट में, हमारा मानना है कि सच्ची कहानियां सुनाना आज के नए दौर के क्रिएटर्स की सबसे बड़ी चाहत है और यही कारण है कि वे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ते हैं। भारत में हमारे पास आज 250 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं और इनमें से 90% डेली यूज़र्स13–34 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। जयपुर में 80%3स्नैपचैट उपयोगकर्ता लेंस का इस्तेमाल अपने दोस्तों और परिवार के साथ शुभकामनाएं साझा करने और त्योहार मनाने के लिए करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह स्नैपचैट सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन चुका है। हमारा ध्यान स्थानीय क्रिएटर्स, संस्कृति और कहानियों को स्नैपचैट की अनोखी क्षमताओं और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने पर है, ताकि वे दर्शकों के साथ सार्थक जुड़ाव बना सकें और क्षेत्रीय क्रिएटरइकोसिस्टम की वृद्धि को तेज़ कर सकें।”