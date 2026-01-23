Republic Day 2026: जानें जयपुर में कहां मना था पहला गणतंत्र दिवस, सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था झंडारोहण

आजाद भारत के पहले गणतंत्र दिवस के दिन जयपुर में पहली बार त्रिपोलिया गेट पर 26 जनवरी को मनाया गया था। उस ऐतिहासिक दिन शहर में खास उत्साह और उल्लास का माहौल था। आमजन से लेकर प्रशासन तक सभी ने इसे गर्व और सम्मान के साथ मनाया। बुजुर्गों और प्रबुद्ध नागरिकों के अनुसार, उस दौर में गणतंत्र दिवस केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि आम जनता के लिए आज़ादी के असली अर्थ को महसूस करने का अवसर था। लोगों ने अपने घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों को सजाया और पूरे शहर में जश्न का माहौल बना रहा।