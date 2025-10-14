JLF 2026: 15 जनवरी से होगा 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, पहली लिस्ट में इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स ली समेत ये नाम शामिल

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर देश-दुनिया के लेखक, विचारक, कलाकार और पाठक एक साथ शामिल होंगे। जिसमें साहित्य, कला, संगीत और संवाद का संगम होगा। इसमें साहित्यिक चर्चा के साथ-साथ प्रेरक संवाद, बहस, संगीत प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनी, शिल्प, भोजन संस्कृति और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। फेस्टिवल में वक्ता कथा-साहित्य, कविता, इतिहास, कला, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, राजनीति, सिनेमा, लिंग समानता, अनुवाद, पहचान और नस्ल जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर 350 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे।