जयपुर में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयोग, भारी भीड़ पहुंचने से रोका; किरोड़ी लाल बोले- ‘2 महीने चलेगी प्रक्रिया’

वैज्ञानिकों का कहना है की भीड़ के कारण अभी ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता। पुलिस लोगों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों की टीम कई दिनों से जयपुर में है। वे लगातार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रहे हैं। अब तक देश में प्लेन से क्लाउड सीडिंग की जाती रही है। ड्रोन से छोटे इलाके के सीमित दायरे में होने वाला यह पहला प्रयोग है।