जयपुर में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयोग, भारी भीड़ पहुंचने से रोका; किरोड़ी लाल बोले- ‘2 महीने चलेगी प्रक्रिया’

जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार को सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है। इससे पहले रामगढ़ बांध में वैज्ञानिकों ने विधिवत पूजा-अर्चना और हवन कार्यक्रम करके कृत्रिम बारिश के सफल होने की कामना की।
ड्रोन से बारिश की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग जयपुर के रामगढ़ बांध के आसपास जुटे हैं। भीड़ को देखकर एक्सेल वन कंपनी ने ड्रोन को पैक कर लिया है। भाजपा विधायक महेंद्रपाल मीना भाजपा कार्यकर्ताओ के साथ तिरंगा यात्रा के साथ रामगढ़ बांध पंहुचे।
वैज्ञानिकों का कहना है की भीड़ के कारण अभी ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता। पुलिस लोगों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों की टीम कई दिनों से जयपुर में है। वे लगातार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रहे हैं। अब तक देश में प्लेन से क्लाउड सीडिंग की जाती रही है। ड्रोन से छोटे इलाके के सीमित दायरे में होने वाला यह पहला प्रयोग है।
किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि यह प्रक्रिया 2 महीने चलेगी। यह कंपनी के द्वारा शुरुआती दौर में निशुल्क करवाई जा रही है। इसमें करीब दो करोड़ का खर्चा आएगा। यह हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। इसके शुरुआती दौर में सफल होने पर इससे बड़ा ड्रोन उड़ाया जाएगा। इसके लिए अभी और परमिशन ली जाएगी।
अमेरिका और बेंगलुरु की एक कंपनी सरकार के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह ट्रायल कर रही है। रामगढ़ में 60 क्लाउड सीडिंग की टेस्ट ड्राइव करवाई जाएगी।