पूर्व मंत्री अमीन खान की फिर कांग्रेस में एंट्री, सांसद की सिफारिश के बाद निलंबन रद्द; लिखा- ‘सत्यमेव जयते’

Amin Khan: बाड़मेर जिले में कांग्रेस पार्टी के भीतर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और शिव विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो गई है। गौरतलब है कि पार्टी ने उन्हें छह साल के निष्कासित किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है।