पूर्व मंत्री अमीन खान की फिर कांग्रेस में एंट्री, सांसद की सिफारिश के बाद निलंबन रद्द; लिखा- ‘सत्यमेव जयते’

Amin Khan: बाड़मेर जिले में कांग्रेस पार्टी के भीतर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और शिव विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो गई है। गौरतलब है कि पार्टी ने उन्हें छह साल के निष्कासित किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है।
पूर्व विधायक अमीन खान ने पार्टी द्वारा निलंबन वापस लेने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि 'सत्यमेव जयते'।
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी आदेश में बताया कि राज्य मंत्री और शिव से पांच बार विधायक रहे अमीन खान को लोकसभा चुनाव के दौरान 26.04.2024 को कांग्रेस पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन तत्कालीन लोकसभा उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल द्वारा चुनाव में उनके असहयोग के संबंध में की गई शिकायत के बाद किया गया था।
तब से अमीन खान ने अपने निलंबन को रद्द करने के लिए पीसीसी और व्यक्तिगत रूप से मुझसे कई अनुरोध किए। अमीन खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया, पार्टी में उनके योगदान, उनकी वृद्धावस्था (85+ वर्ष) और शिकायतकर्ता सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अमीन खान का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया गया था। उन्होंने बाड़मेर-जैसलमेर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया था, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ।
इसके अलावा, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान की बगावत के कारण अमीन खान को हार का सामना करना पड़ा था। फतेह खान की पार्टी में वापसी से नाराज अमीन खान ने खुलकर पार्टी नेतृत्व और जाट समाज के नेताओं पर मुस्लिम समुदाय को विभाजित करने का आरोप लगाया था।