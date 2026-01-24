Food Safety: मिलावट के खिलाफ बड़ा प्रहार, अलवर से सप्लाई, जयपुर के खुदरा बाजारों तक पहुंच रहा था मिलावटी पनीर

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त डॉ. वी.पी. शर्मा के नेतृत्व में गठित केंद्रीय दल ने मेसर्स बरसाना पनीर भंडार के गोदाम पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे नष्ट कर दिया गया। एक्ट के तहत पनीर का नमूना भी लिया गया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।