Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

पहली बारः एसटीपी के पानी से बढ़ेगा भू-जल, बनेंगे 25 वाटर रिचार्ज सिस्टम

द्रव्यवती नदी के जिन इलाकों मेें भू-जल स्तर गिर रहा है, वहां जेडीए ने भू-जल स्तर बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए 25 वाटर रिचार्ज सिस्टम विकसित करने जा रहा है। इनके जरिये पानी को जमीन में भेजा जाएगा। जमीन में वर्ष भर पानी जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से पानी [&hellip;]

जयपुर

Amit Pareek

Aug 24, 2025

द्रव्यवती नदी के जिन इलाकों मेें भू-जल स्तर गिर रहा है, वहां जेडीए ने भू-जल स्तर बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए 25 वाटर रिचार्ज सिस्टम विकसित करने जा रहा है। इनके जरिये पानी को जमीन में भेजा जाएगा।

जमीन में वर्ष भर पानी जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से पानी लिया जाएगा। गुलाबी नगर में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। जेडीए अधिकारियों की मानें तो इसको बनाने में करीब दो करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इसलिए की जा रही कवायद

एक शिकायत के बाद जेडीए ने जब सर्वे करवाया तो सामने आया कि सांगानेर क्षेत्र में पांच वर्ष में 100 से अधिक कुएं सूख गए। इस रिपोर्ट में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनवाने का सुझाव दिया है। इसके बाद जेडीए ने कवायद शुरू की। वाटर रिचार्ज सिस्टम में इन्हीं क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक से प्रतिदिन पांच से आठ एमएलडी पानी लिया जाएगा।

ऐसे होगा काम

द्रव्यवती नदी के किनारे पांच एसटीपी संचालित हैं। सीवेज ट्रीट होने के बाद साफ पानी एक टैंक में एकत्र किया जाता है। इसमें क्लोरीन मिलने के बाद पानी को नदी में बहाया जाता है। इन टैंक से रिचार्ज सिस्टम को पानी दिया जाएगा।

-सतही जल संग्रहण के साथ-साथ गहराई में पाइपिंग को ले जाया जाएगा

-हर रिचार्ज पॉइंट पर डिजिटल सेंसर लगाए जाएंगे जो पानी की गुणवत्ता को रियल टाइम ट्रैक करें।

यहां ये हो रहा

-दिल्ली: एसटीपी से ट्रीट हुए जल को यमुना में छोड़ा जा रहा है, साथ ही रिचार्ज कुएं भी बनाए गए हैं।

हरियाणा: गुरुग्राम और फरीदाबाद में उपचारित जल का पुन: उपयोग किया जाता है। यहां पानी बागवानी, सिंचाई और भूजल स्तर बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है।

दूसरे देशों में भी ये स्थिति

तेल अवीव, इजराइल: 90 फीसदी उपचारित जल कृषि और भूजल रिचार्ज में जाता है।

पर्थ, ऑस्ट्रेलिया: मैनेज एक्वाफायर रिचार्ज से इस पानी को सिंचाई और रिचार्ज के काम में लिया जाता है।

कैलिफोर्निया, अमरीका: पर्पल पाइप सिस्टम से पानी को सिंचाई और रिचार्ज के लिए अलग पाइपलाइन से भेजा जाता है।

टॉपिक एक्सपर्ट----

मिल रहे सकारात्मक परिणाम

नदी किनारे जो प्लांट हैं, वे उच्च तकनीक के हैं। मानकों के अनुरूप ट्रीट किया जा रहा है। एसटीपी का पानी सीधे जमीन में पाइप से छोड़ा जाना गलत है। जेडीए जो रिचार्ज सिस्टम बनाने जा रहा है, उसमें फिल्टर मीडिया से लेकर कार्बन चैम्बर होते हैं। इसके अलावा मिट्टी की एक लेयर भी बनाई जाती है। तीनों प्रक्रिया को पार करता हुआ पानी जमीन में जाएगा। पानी की क्वालिटी और बेहतर होगी। देश-विदेश के कई शहरों में इसे किया जा रहा है और इसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं।

-बीडी शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जेडीए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पहली बारः एसटीपी के पानी से बढ़ेगा भू-जल, बनेंगे 25 वाटर रिचार्ज सिस्टम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.