21 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

सुमेरपुर को मिली बड़ी सौगात, 1.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास

सुमेरपुर में मंत्री जोराराम कुमावत ने 1.91 करोड़ रुपये के सड़क, पुल और नगर विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूती दी।

जयपुर

Jan 21, 2026

जयपुर: पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1.91 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों से क्षेत्र की सड़कों और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।

सड़कों और पुल निर्माण से मिलेगी राहत

दौरे के दौरान मंत्री कुमावत ने सुमेरपुर के वार्ड नंबर-3 में 7.99 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास किया। इसके बाद वार्ड नंबर-26 में 58.85 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया।
इसके अलावा सुमेरपुर से जवाई बांध वाया कोलीवाड़ा तक करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क और पुल निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया, जिस पर 125 लाख रुपये खर्च होंगे। मंत्री ने बताया कि पुराने पुल की ऊंचाई कम होने से बारिश में आवागमन बाधित होता था, लेकिन अब नया स्पान पुल बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं पर

मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़कों जैसे विकास कार्य आमजन के जीवन को आसान बनाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और काम तय समय पर पूरा किया जाए। दौरे के दौरान मंत्री ने नगरपालिका की ओर से आपेश्वर उद्यान में हुए विकास कार्यों और जालौर चौराहे से गांधी मूर्ति सर्किल तक बने डिवाइडर का भी लोकार्पण किया।

21 Jan 2026 09:38 pm

जयपुर

