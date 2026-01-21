सुमेरपुर को मिली बड़ी सौगात, 1.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास

दौरे के दौरान मंत्री कुमावत ने सुमेरपुर के वार्ड नंबर-3 में 7.99 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास किया। इसके बाद वार्ड नंबर-26 में 58.85 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया।

इसके अलावा सुमेरपुर से जवाई बांध वाया कोलीवाड़ा तक करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क और पुल निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया, जिस पर 125 लाख रुपये खर्च होंगे। मंत्री ने बताया कि पुराने पुल की ऊंचाई कम होने से बारिश में आवागमन बाधित होता था, लेकिन अब नया स्पान पुल बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।