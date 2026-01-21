सवाई माधोपुर में भारी बवाल: डूंगरी बांध के विरोध में जुटे ग्रामीण, पुलिस पर किया पथराव; हाईवे बना छावनी

भाड़ौती (सवाई माधोपुर)। पीकेसी-ईआरसीपी के तहत सवाईमाधोपुर और करौली जिले की सीमा पर बनास नदी में प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में बुधवार को अजनोटी में सभा के बाद ट्रैक्टर रैली निकालकर सवाई माधोपुर कूच करने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने रैली को रोकने का प्रयास किया तो कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके चलते भगदड़ मच गई। पथराव में पुलिस के आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोट लगी।