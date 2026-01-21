Good News: ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, डिस्कॉम्स को मिला गोल्ड अवॉर्ड

राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने यह अवॉर्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डिस्कॉम्स के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों को सौर ऊर्जा और सोलर पंप के माध्यम से सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।