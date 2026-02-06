राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के काफिले की भिड़ी गाड़ी, जानें फिर क्या ‘गज़ब’ हुआ? 

दौसा/बांदीकुई। जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे (NH-21) पर गुरुवार को राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत का काफिला एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना उस समय हुई जब मंत्री का स्वागत करने के लिए काफिला हाईवे के किनारे रुका था। इस दौरान काफिले की एस्कॉर्ट (पायलट) गाड़ी और जयपुर से उत्तर प्रदेश जा रही एक कार के बीच टक्कर हो गई। हालांकि, हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन व्यस्त हाईवे पर इस तरह गाड़ियां खड़ी करने को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।