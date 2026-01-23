पहली बार गणतंत्र दिवस पर पुलिस के ‘जासूसी चश्मे’ से मास्क-दाढ़ी लगाकर भी नहीं बच पाएंगे अपराधी

AI Smart Glasses: जयपुर. एआई जासूसी चश्मे से अब अपराधी छिप नहीं पाएंगे। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को अभूतपूर्व हाई-टेक बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहली बार AI-इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस तैनात करने का ऐलान किया है। एडिशनल कमिश्नर (नई दिल्ली) देवेश कुमार महला ने डेमो दिखाते हुए बताया कि ये 'जासूसी चश्मे' भीड़ में संदिग्धों की रियल-टाइम पहचान करेंगे, बिना लोगों को रोके। भारतीय कंपनी AjnaLens की ओर से विकसित ये ग्लासेस कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में सब-इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी पहनेंगे। लाखों लोगों की भीड़ में अपराधियों, घोषित वांछितों और संदिग्धों को पकडऩे के लिए यह तकनीक सीसीटीवी, ड्रोन और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के साथ मल्टी-लेयर सिक्योरिटी का मजबूत हिस्सा बनेगी।