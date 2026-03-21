Rajasthan News : पूर्व सांसद विष्णु मोदी का निधन; राजनीति से लेकर शिक्षा जगत तक छोड़ी अमिट छाप, जानें कैसा रहा उनका सफर?

राजस्थान की राजनीति के दिग्गज स्तंभ और अजमेर के पूर्व सांसद विष्णु मोदी (Vishnu Modi) का शनिवार को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 1984 में अजमेर से लोकसभा सांसद रहे थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही प्रदेश के राजनीतिक और व्यावसायिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।