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Rajasthan News : पूर्व सांसद विष्णु मोदी का निधन; राजनीति से लेकर शिक्षा जगत तक छोड़ी अमिट छाप, जानें कैसा रहा उनका सफर?

Vishnu Modi Demise News : राजस्थान की राजनीति और शिक्षा जगत के लिए आज का दिन एक अपूरणीय क्षति का है। अजमेर के पूर्व सांसद और दिग्गज कांग्रेसी नेता विष्णु मोदी का शनिवार को जयपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Mar 21, 2026

राजस्थान की राजनीति के दिग्गज स्तंभ और अजमेर के पूर्व सांसद विष्णु मोदी (Vishnu Modi) का शनिवार को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 1984 में अजमेर से लोकसभा सांसद रहे थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही प्रदेश के राजनीतिक और व्यावसायिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

राजनीतिक करियर: अजमेर से दिल्ली तक का सफर

विष्णु मोदी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था और उन्होंने सार्वजनिक सेवा की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया।

  • सांसद के रूप में: उन्होंने 1984 में अजमेर लोकसभा सीट से भारी बहुमत से चुनाव जीता और 8वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में दिल्ली पहुंचे।
  • विधायक के रूप में: वे दो बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1993 से 1998 तक पुष्कर और 2003 से 2008 तक मसूदा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
  • युवा नेतृत्व: वे 1981 से 1985 तक राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जहाँ उन्होंने प्रदेश के हजारों युवाओं को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ा।

पारिवारिक विरासत: पिता और चाचा भी रहे दिग्गज

विष्णु मोदी की जड़ें राजस्थान की मिट्टी और राजनीति में बहुत गहरी थीं।

  • उनके पिता किशन मोदी भी एक बड़े राजनेता थे, जो 1971 से 1977 तक सीकर से सांसद रहे।
  • उनके चाचा मोहन लाल मोदी नीमकाथाना (सीकर) से पांच बार विधायक रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी परिवार का राजस्थान की सेवा में दशकों का योगदान रहा है।

शिक्षा जगत में क्रांति: 'नीरजा मोदी स्कूल' के संस्थापक

विष्णु मोदी को केवल एक नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक विजनरी शिक्षाविद् के रूप में भी याद किया जाएगा।

  • उन्होंने 2001 में श्री मोदी शिक्षण संस्थान के माध्यम से नीरजा मोदी स्कूल की स्थापना की।
  • आज यह स्कूल जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रदेश के हजारों बच्चों को विश्वस्तरीय शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का सपना साकार किया।

सफल खनन व्यवसायी और समाजसेवी

राजनीति और शिक्षा के अलावा, विष्णु मोदी एक प्रतिष्ठित खनन व्यवसायी भी थे। अजमेर, बांसवाड़ा और सीकर जिलों में उनके खनन कार्यों ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा व्यापार को नैतिकता और समाजसेवा के साथ जोड़कर देखा।

शिक्षा और प्रारंभिक जीवन

विष्णु मोदी ने अपनी उच्च शिक्षा सीकर जिले के गवर्नमेंट कॉलेज, नीमकाथाना से पूरी की, जहाँ से उन्होंने बी.ए. की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और बाद में प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

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Published on:

21 Mar 2026 04:44 pm

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