Rajasthan News : पूर्व सांसद विष्णु मोदी का निधन; राजनीति से लेकर शिक्षा जगत तक छोड़ी अमिट छाप, जानें कैसा रहा उनका सफर?

राजस्थान की राजनीति के दिग्गज स्तंभ और अजमेर के पूर्व सांसद विष्णु मोदी (Vishnu Modi) का शनिवार को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 1984 में अजमेर से लोकसभा सांसद रहे थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही प्रदेश के राजनीतिक और व्यावसायिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
विष्णु मोदी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था और उन्होंने सार्वजनिक सेवा की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया।
विष्णु मोदी की जड़ें राजस्थान की मिट्टी और राजनीति में बहुत गहरी थीं।
विष्णु मोदी को केवल एक नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक विजनरी शिक्षाविद् के रूप में भी याद किया जाएगा।
राजनीति और शिक्षा के अलावा, विष्णु मोदी एक प्रतिष्ठित खनन व्यवसायी भी थे। अजमेर, बांसवाड़ा और सीकर जिलों में उनके खनन कार्यों ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा व्यापार को नैतिकता और समाजसेवा के साथ जोड़कर देखा।
विष्णु मोदी ने अपनी उच्च शिक्षा सीकर जिले के गवर्नमेंट कॉलेज, नीमकाथाना से पूरी की, जहाँ से उन्होंने बी.ए. की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और बाद में प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई।
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