अन्न के तत्वों का विशद ज्ञान था, ऐसे थे कुलिश जी: डॉ. विनय सोनी

सीनियर डॉक्टर विनय सोनी ने खान-पान के बारे में कुलिश जी से हुई चर्चा को याद किया। डॉक्टर सोनी ने कहा- कुलिश जी कहते थे कि अन्न से केवल हमारा शरीर नहीं बनता है, बल्कि बुद्धि और मन भी अन्न से बनते हैं। इसीलिए कहते हैं- जैसा खावें अन्न, वैसा बने मन। वे कहा करते थे कि खान-पान की वस्तुओं को कृत्रिम रूप देकर उनकी ताजगी खत्म करने का जो दौर चलने लगा है, उसी का नतीजा है कि मनुष्य कई रोगों से ग्रस्त होने लगा है। कुलिश जी की दृष्टि में सबसे मोटा सिद्धांत यही है कि जो पैदावार जिस स्थान पर हो, वहीं के भोजन के योग्य है और जिस ऋतु में जो पैदावार होती हो, वही भोजन के योग्य है। जो भोजन अच्छी तरह से पच जाए, वही भोजन है और जो न पचे, वह विष के समान है। डॉक्टर विनय सोनी ने बताया कि तमाम एहतियात के बावजूद सेहत को लेकर उन्हें कोई समस्या होती थी तो वह मुझे बुलावा भेज देते थे।