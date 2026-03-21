Gangaur Aarti Lyrics in Hindi : गणगौर पूजा आरती 2026: अखंड सौभाग्य के लिए गाएं ये सिद्ध आरतियां और मंत्र

Gangaur Aarti Lyrics in Hindi : राजस्थान और उत्तर भारत की संस्कृति का सबसे रंगीला पर्व 'गणगौर' आ चुका है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास का उत्सव है जहां कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए और सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव-पार्वती (ईसर-गौर) की आराधना करती हैं। बिना आरती के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं गणगौर की विशेष आरतियां।