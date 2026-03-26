Ram Rajya Meaning : रामराज्य क्या है? तुलसीदास के अनुसार आदर्श शासन की परिभाषा

आजकल सुराज व सुशासन की बात तो सभी करते हैं जबकि सबसे पहले हम सभी को रामचन्द्रजी की तरह बनने की आवश्यकता है। यहां रामचन्द्रजी जैसा बनने से तात्पर्य यही है कि हम अपने व्यवहार में सबसे पहले सदाचार तो अपनायें। यदि ऐसा होता है तो बाकी गुण भी विकसित होने में देर नहीं लगेगी। मैं समझता हूँ मेरा ऐसा सोचना/लिखना आप समझ गये होंगे अर्थात यदि सभी रामचन्द्रजी जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो कम से कम सुराज व सुशासन की ओर एक कदम होना तय है।सुराज व सुशासन कुछ साल सही ढंग से चल निकले उसके बाद रामराज की स्थापना करने में आसानी हो जायेगी।