Weather Alert 21 March: संभल कर रहें, अगले 3 घंटे में 11 जिलों में अलर्ट, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना



प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा मांडावर और झुंझुनूं में 18 मिमी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से 2 से 8 डिग्री कम है। वहीं, सबसे अधिक तापमान टोंक (वनस्थली) में 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।