Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: कांग्रेस आलाकमान ने ममता भूपेश को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इस विभाग का बनाया चेयरपर्सन

Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश को अनुसूचित जाति (SC) विभाग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 21, 2025

Mamta Bhupesh
(राजस्थान पत्रिका फाइल फोटो)

Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश को अनुसूचित जाति (SC) विभाग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद ममता भूपेश ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उनकी नियुक्ति को कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पार्टी दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है।

इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने आलाकमान का धन्यवाद करते हुए लिखा कि कांग्रेस SC विभाग राजस्थान का चेयरपर्सन का दायित्व देकर मुझ पर विश्वास जताने के लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व धन्यवाद। राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी और जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान लोकतंत्र और जनाधिकार बचाने की लड़ाई में सहभागी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर बनेंगे 6 नए मंत्री…कुछ की होगी छु्ट्टी
जयपुर
Rajasthan News

कौन हैं ममता भूपेश?

बता दें, ममता भूपेश राजस्थान की सियासत में एक जाना-माना नाम हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। ममता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में सिकराय सीट से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार विक्रम बंसीवाल को 33,783 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया था।

हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनाव में स्थिति पलट गई और विक्रम बंसीवाल ने ममता भूपेश को लगभग 9,000 वोटों से हरा दिया। ममता भूपेश को सियासी गलियारों में बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हमशक्ल के रूप में भी पहचान मिली है।

देहदान की घोषणा से मिली थी चर्चा

बताते चलें कि ममता भूपेश हाल ही में अपने 50वें जन्मदिन पर मृत्युपरांत देहदान की घोषणा करके सुर्खियों में आई थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अपने शरीर के प्रत्येक अंग को दान करेंगी, ताकि मृत्यु के बाद भी समाज की सेवा हो सके। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में उनकी सराहना हुई। ममता भूपेश के पति डॉ. घनश्याम बैरवा एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता में सहयोगी रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नकली दवाई बनाने वाली इस कंपनी का लाइसेंस रद्द, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की कार्रवाई
जयपुर
Kirori Lal Meena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 07:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: कांग्रेस आलाकमान ने ममता भूपेश को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इस विभाग का बनाया चेयरपर्सन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.