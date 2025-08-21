Rajasthan: कांग्रेस आलाकमान ने ममता भूपेश को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इस विभाग का बनाया चेयरपर्सन

बताते चलें कि ममता भूपेश हाल ही में अपने 50वें जन्मदिन पर मृत्युपरांत देहदान की घोषणा करके सुर्खियों में आई थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अपने शरीर के प्रत्येक अंग को दान करेंगी, ताकि मृत्यु के बाद भी समाज की सेवा हो सके। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में उनकी सराहना हुई। ममता भूपेश के पति डॉ. घनश्याम बैरवा एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता में सहयोगी रहे हैं।