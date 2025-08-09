एसआई भर्ती पेपर लीक में पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ और उसका बेटा गिरफ्तार

जयपुर।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती पेपर लीक मामले में शनिवार को हेड कांस्टेबल और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार यादव लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ रहे है। आरोप है कि उन्होंने पुत्र के लिए एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदा था। एसओजी ने शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार कर शनिवार को अदालत में पेश कर 12 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया कि उनकी सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस लाइन के एक हेड कांस्टेबल एवं उनके पुत्र को एसओजी ने हिरासत में लिया है। किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। उन्हें उम्मीद है कि एसओजी बिना किसी दबाव के इस मामले में जांच कर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगी।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के एडीजी वी.के सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हैड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उनका बेटा भरत यादव मूलत: बहरोड कोटपुतली हाल माचड़ा हरमाड़ा का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी मेंप्रकरण में गिरफ्तार प्रोबेशनर उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह यादव से अनुसंधान में सामने आया कि पुलिस कमिश्नर में तैनात हैड कांस्टेबल राजकुमार यादव ने एसआई परीक्षा पेपर परीक्षा से पूर्व प्राप्त कर अपने बेटे भरत यादव एवं परिचित रविन्द्र सैनी को लिखित परीक्षा से पहले पेपर पढ़वाया था।