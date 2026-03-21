द्रव्यवती नदी पर बनेगी चार पुलिया, जयपुर के तीन प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव होगा कम

द्रव्यवती नदी पर कटेवा नगर, न्यू आतिश मार्केट के पीछे, देवरी एसटीपी के पास और रीको एसटीपी के पास बनने वाली इन पुलियाओं से आस-पास की 60 से अधिक कॉलोनियों के लोगों की राह होगी सुगम। लोग इन पुलियाओं से सीधे द्रव्यवती नदी के इस पार से उस ओऱ आ-जा सकेंगे। वहीं मुख्य मार्गों पर जाम से जूझने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। इन पुलियाओं के प्रस्ताव पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक में मुहर लगने के बाद जेडीए पब्लिक वर्क्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है। इन पुलियाओं के निर्माण कार्य पर जेडीए 16.67 करोड़ रुपए खर्च करेगा।