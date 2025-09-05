Free Coaching: 14 सितम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगी नि:शुल्क कोचिंग, आवेदन से पहले कर लें दस्तावेज अपडेट

CM Anuprati Coaching Yojana: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन से पहले अपने दस्तावेज अपडेट कराने की अपील की है। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि अभ्यर्थी जनाधार में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक जानकारियां तथा राज-ई-वॉल्ट या डिजी लॉकर पर 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाओं का डेटा अवश्य अद्यतन कर लें।

उन्होंने बताया कि दस्तावेज अपडेट रहने से आवेदन प्रक्रिया के दौरान योजना पोर्टल पर संबंधित जानकारी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगी और आवेदकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में अभ्यर्थियों को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।

मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेस की प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 14 सितम्बर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।