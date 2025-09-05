Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Free Coaching: 14 सितम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगी नि:शुल्क कोचिंग, आवेदन से पहले कर लें दस्तावेज अपडेट

Competitive Exams Preparation: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन से पहले दस्तावेज अपडेट करना अनिवार्य। जनाधार और डिजी लॉकर में जानकारी अपडेट कर आसान होगा आवेदनञ

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

UGC NET 2024 December online application

CM Anuprati Coaching Yojana: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन से पहले अपने दस्तावेज अपडेट कराने की अपील की है। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि अभ्यर्थी जनाधार में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक जानकारियां तथा राज-ई-वॉल्ट या डिजी लॉकर पर 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाओं का डेटा अवश्य अद्यतन कर लें।
उन्होंने बताया कि दस्तावेज अपडेट रहने से आवेदन प्रक्रिया के दौरान योजना पोर्टल पर संबंधित जानकारी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगी और आवेदकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में अभ्यर्थियों को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।
मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेस की प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 14 सितम्बर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

विभाग ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे समय रहते दस्तावेज अपडेट कर आवेदन करें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Published on:

05 Sept 2025 01:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Free Coaching: 14 सितम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगी नि:शुल्क कोचिंग, आवेदन से पहले कर लें दस्तावेज अपडेट

