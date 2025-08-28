Ganesh Chaturthi 2025: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से आज निकलेगी शोभायात्रा, 60 झांकियों में 30 स्वचालित होंगी

Ganesh Chaturthi 2025: जयपुर: भगवान गणेश की शोभायात्रा इस बार केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक नहीं होगी। बल्कि कला, तकनीक और सामाजिक एकता की मिसाल भी बनेगी।
महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मोतीडूंगरी गणेशजी मंदिर प्रन्यास की ओर से आयोजित इस शोभायात्रा में गुरुवार शाम पांच बजे मंदिर प्रांगण से परंपरागत शाही लवाजमे के बीच 60 अनोखी झांकियां निकलेंगी, जिनमें 30 पूरी तरह स्वचालित होंगी।
झांकियों में चंद्रयान-3 मिशन को समर्पित दृश्य सबसे बड़ा आकर्षण होगा। कोलकाता के कारीगरों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को इस तरह डिजाइन किया है कि श्रद्धालु विज्ञान और आध्यात्म का संगम देखेंगे।
हनुमानजी वैज्ञानिकों को आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। परंपरागत शोभायात्राओं में जहां पहले झांकियां हाथ से खींची जाती थीं, वहीं इस बार कई झांकियां मोटराइज्ड सिस्टम से चलेंगी।
शोभायात्रा का रूट मोती डूंगरी रोड से जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया, गणगौरी बाजार होते हुए ब्रह्मपुरी तक है। गुरुवार को एक दिन के लिए ओपन-एयर म्यूजियम में बदल जाएगा। जगह-जगह समाज और संस्थाएं मुख्य रथ की आरती करेंगी और पुष्पवर्षा से स्वागत होगा।
झांकियों में महाभारत का लेखन करते गणेश जी, शिवलिंग की आरती करते हनुमान, शेर पर सवार मां दुर्गा और गणेश जी का बालरूप, राजस्थान की पारंपरिक धार्मिक कला को आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित करेंगे।