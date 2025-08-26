Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Ganesh Chaturthi : जयपुर में मोती डूंगरी पर भारी भीड़ की संभावना, दर्शनार्थी के लिए आज-कल यातायात की विशेष व्यवस्था, जरूर पढ़ें

Ganesh Chaturthi : जयपुर में गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार (26 अगस्त) और बुधवार (27 अगस्त) को विशेष ट्रैफिक व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। घर से निकलने से पहले यह ट्रैफिक चार्ट जरूर पढ़ें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Ganesh Chaturthi Moti Dungri Heavy Crowd Expected Today and Tomorrow Jaipur Special Traffic Arrangements for Devotees must read
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Ganesh Chaturthi : गणेश चतुर्थी पर जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को मंदिर के आस-पास के मुख्य मार्गों पर विशेष ट्रैफिक व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दाधीच ने बताया कि 26 व 27 अगस्त को ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी।

यहां डायवर्जन व्यवस्था रहेगी

1- 26 अगस्त की सुबह 11 बजे से 27 अगस्त को आयोजन की समाप्ति तक त्रिमूर्ति सर्कल से जेडीए चौराहा व रिजर्व बैंक से गणेश मंदिर चौराहा तक तख्तेशाही रोड व धर्म सिंह सर्कल से गणेश मंदिर की तरफ वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यातायात समानांतर मार्गों पर डायवर्ट होगा।
2- नारायण सिंह तिराहा से त्रिमूर्ति सर्कल जाने वाले यातायात को आवश्यकतानुसार पृथ्वीराज टी-पाइंट की तरफ व गांधी सर्कल से जेडीए चौराहा जाने वाले यातायात को गांधी नगर मोड व रॉयल्टी तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
3- रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहा जाने वाला ट्रैफिक आवश्यकतानुसार समानांतर मार्गों पर डायवर्ट होगा। टोंक रोड पर वाहनों को अत्यधिक दबाव होने पर पृथ्वीराज टी प्वाइंट से रामबाग चौराहा जाने वाले यातायात को समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
4- पोलो सर्कल से रामबाग चौराहा पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर आवश्यकतानुसार समानांतर मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ganesh Chaturthi : इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमा के दीवाने हो रहे लोग, क्यों कर रहे है पसंद, वजह है शानदार
उदयपुर
Ganesh Chaturthi people are going crazy for clay Ganesha idols This time why they are liking it reason is amazing reason

इन रास्तों से आ जा सकेंगी बसें

1- गोपालपुरा से अजमेरी गेट जाने वाली बसें अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने पर लक्ष्मी मंदिर तिराहा से डायवर्ट की जाएंगी। अजमेरी गेट से गोपालपुरा जाने वाली बसों को ट्रैफिक दबाव होने पर अशोका टी प्वाइंट से डायवर्ट किया जाएगा।
2- दिल्ली से आने वाली बसें चंदवाजी कट से वीकेआइ रोड नं. 14 से होकर पानीपेच और खासा कोठी होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी। यहां से दिल्ली-आगरा जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल, एमआइ रोड, गुरुद्वारा मोड़, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए जा सकेंगी।
3- आगरा रोड से आने वाली बसें रोटरी सर्कल, जवाहर नगर बाईपास, ओटीएस चौराहा, बजाज नगर तिराहा, बजाज नगर थाने के सामने से होते हुए लक्ष्मी मन्दिर, 22 गोदाम सर्कल, चौमूं हाउस सर्कल होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी।

पार्किंग एवं नो-पार्किंग की व्यवस्था

1- टोंक रोड व भवानी सिंह रोड से आने वाले दर्शनार्थियों के वाहनों की पार्किंग सुबोध कॉलेज में।
2- जेएलएन मार्ग व शान्ति पथ जवाहर नगर से आने वाले दर्शनार्थी वाहन यूनिवर्सिटी कैम्पस में पार्क कर सकेंगे।
3- गोविंद मार्ग व परकोटे से आने वाले वाहनों की पार्किंग धर्म सिंह सर्कल से एमडी रोड, आरोग्य पथ से पुलिस मेमोरियल के पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस लेन में एक लाइन में कर सकेंगे।
4- आरोग्य पथ से गांधी सर्कल तक मुख्य मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। पृथ्वीराज टी-पाइंट से रामबाग तक मुख्य मार्ग पर और त्रिमूर्ति सर्कल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर सभी वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी।
5- पृथ्वीराज टी प्वाइंट से रामबाग चौराहा तक टोंक रोड पर, त्रिमूर्ति सर्कल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर तथा रामबाग से जेडीए चौराहा तक, जेडीए चौराहा से तुलसी सर्कल तक पार्किंग निषेध रहेगी।
6- मेले के दौरान जेसीटीएसएल की ओर से गणेश मन्दिर आने वाले दर्शनार्थियों के आवागमन के लिए जेडीए की भूमिगत पार्किग रामनिवास बाग से त्रिमूर्ति सर्कल तक व मालवीय नगर पुलिया से जेडीए चौराहा तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।

दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए नि:शुल्क ई-रिक्शा

दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए पार्किंग स्थल से मंदिर तक आवागमन के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से नि:शुल्क ई-रिक्शा की सुविधा की गई है।

ये भी पढ़ें

जयपुर के आरटीओ प्रथम की बड़ी सुविधा, 37 सेवाएं ऑनलाइन हुईं, इन कार्यों के लिए अब परेशानी खत्म
जयपुर
Jaipur RTO Pratham Big Facility 37 services made online know their names Now hassle is over for these tasks

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 10:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ganesh Chaturthi : जयपुर में मोती डूंगरी पर भारी भीड़ की संभावना, दर्शनार्थी के लिए आज-कल यातायात की विशेष व्यवस्था, जरूर पढ़ें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.