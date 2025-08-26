Ganesh Chaturthi : जयपुर में मोती डूंगरी पर भारी भीड़ की संभावना, दर्शनार्थी के लिए आज-कल यातायात की विशेष व्यवस्था, जरूर पढ़ें

Ganesh Chaturthi : गणेश चतुर्थी पर जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को मंदिर के आस-पास के मुख्य मार्गों पर विशेष ट्रैफिक व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दाधीच ने बताया कि 26 व 27 अगस्त को ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी।
1- 26 अगस्त की सुबह 11 बजे से 27 अगस्त को आयोजन की समाप्ति तक त्रिमूर्ति सर्कल से जेडीए चौराहा व रिजर्व बैंक से गणेश मंदिर चौराहा तक तख्तेशाही रोड व धर्म सिंह सर्कल से गणेश मंदिर की तरफ वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यातायात समानांतर मार्गों पर डायवर्ट होगा।
2- नारायण सिंह तिराहा से त्रिमूर्ति सर्कल जाने वाले यातायात को आवश्यकतानुसार पृथ्वीराज टी-पाइंट की तरफ व गांधी सर्कल से जेडीए चौराहा जाने वाले यातायात को गांधी नगर मोड व रॉयल्टी तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
3- रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहा जाने वाला ट्रैफिक आवश्यकतानुसार समानांतर मार्गों पर डायवर्ट होगा। टोंक रोड पर वाहनों को अत्यधिक दबाव होने पर पृथ्वीराज टी प्वाइंट से रामबाग चौराहा जाने वाले यातायात को समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
4- पोलो सर्कल से रामबाग चौराहा पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने पर आवश्यकतानुसार समानांतर मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा।
1- गोपालपुरा से अजमेरी गेट जाने वाली बसें अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने पर लक्ष्मी मंदिर तिराहा से डायवर्ट की जाएंगी। अजमेरी गेट से गोपालपुरा जाने वाली बसों को ट्रैफिक दबाव होने पर अशोका टी प्वाइंट से डायवर्ट किया जाएगा।
2- दिल्ली से आने वाली बसें चंदवाजी कट से वीकेआइ रोड नं. 14 से होकर पानीपेच और खासा कोठी होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी। यहां से दिल्ली-आगरा जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल, एमआइ रोड, गुरुद्वारा मोड़, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए जा सकेंगी।
3- आगरा रोड से आने वाली बसें रोटरी सर्कल, जवाहर नगर बाईपास, ओटीएस चौराहा, बजाज नगर तिराहा, बजाज नगर थाने के सामने से होते हुए लक्ष्मी मन्दिर, 22 गोदाम सर्कल, चौमूं हाउस सर्कल होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी।
1- टोंक रोड व भवानी सिंह रोड से आने वाले दर्शनार्थियों के वाहनों की पार्किंग सुबोध कॉलेज में।
2- जेएलएन मार्ग व शान्ति पथ जवाहर नगर से आने वाले दर्शनार्थी वाहन यूनिवर्सिटी कैम्पस में पार्क कर सकेंगे।
3- गोविंद मार्ग व परकोटे से आने वाले वाहनों की पार्किंग धर्म सिंह सर्कल से एमडी रोड, आरोग्य पथ से पुलिस मेमोरियल के पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस लेन में एक लाइन में कर सकेंगे।
4- आरोग्य पथ से गांधी सर्कल तक मुख्य मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। पृथ्वीराज टी-पाइंट से रामबाग तक मुख्य मार्ग पर और त्रिमूर्ति सर्कल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर सभी वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी।
5- पृथ्वीराज टी प्वाइंट से रामबाग चौराहा तक टोंक रोड पर, त्रिमूर्ति सर्कल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर तथा रामबाग से जेडीए चौराहा तक, जेडीए चौराहा से तुलसी सर्कल तक पार्किंग निषेध रहेगी।
6- मेले के दौरान जेसीटीएसएल की ओर से गणेश मन्दिर आने वाले दर्शनार्थियों के आवागमन के लिए जेडीए की भूमिगत पार्किग रामनिवास बाग से त्रिमूर्ति सर्कल तक व मालवीय नगर पुलिया से जेडीए चौराहा तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।
दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए पार्किंग स्थल से मंदिर तक आवागमन के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से नि:शुल्क ई-रिक्शा की सुविधा की गई है।