Ganesh Chaturthi : जयपुर में मोती डूंगरी पर भारी भीड़ की संभावना, दर्शनार्थी के लिए आज-कल यातायात की विशेष व्यवस्था, जरूर पढ़ें

1- टोंक रोड व भवानी सिंह रोड से आने वाले दर्शनार्थियों के वाहनों की पार्किंग सुबोध कॉलेज में।

2- जेएलएन मार्ग व शान्ति पथ जवाहर नगर से आने वाले दर्शनार्थी वाहन यूनिवर्सिटी कैम्पस में पार्क कर सकेंगे।

3- गोविंद मार्ग व परकोटे से आने वाले वाहनों की पार्किंग धर्म सिंह सर्कल से एमडी रोड, आरोग्य पथ से पुलिस मेमोरियल के पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस लेन में एक लाइन में कर सकेंगे।

4- आरोग्य पथ से गांधी सर्कल तक मुख्य मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। पृथ्वीराज टी-पाइंट से रामबाग तक मुख्य मार्ग पर और त्रिमूर्ति सर्कल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर सभी वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी।

5- पृथ्वीराज टी प्वाइंट से रामबाग चौराहा तक टोंक रोड पर, त्रिमूर्ति सर्कल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर तथा रामबाग से जेडीए चौराहा तक, जेडीए चौराहा से तुलसी सर्कल तक पार्किंग निषेध रहेगी।

6- मेले के दौरान जेसीटीएसएल की ओर से गणेश मन्दिर आने वाले दर्शनार्थियों के आवागमन के लिए जेडीए की भूमिगत पार्किग रामनिवास बाग से त्रिमूर्ति सर्कल तक व मालवीय नगर पुलिया से जेडीए चौराहा तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।